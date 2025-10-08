Россиянам рассказали, как спасти залитый напитком ноутбук

Если пользователь случайно пролил на ноутбук напиток, то его можно восстановить. В первую очередь важно срочно разорвать цепь питания для предотвращения короткого замыкания. Затем нужно выключить устройство, зажав кнопку питания, рассказал RT глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Специалист призвал сразу после происшествия оперативно выдернуть из розетки шнур, а также отсоединить все внешние устройства. После этого следует поставить ноутбук «домиком», то есть перевернуть его так, чтобы жидкость стекла и не залила материнскую плату. Ни в коем случае нельзя класть ноутбук набок, так как в этом положении жидкость перетечет по всем внутренним компонентам устройства, подчеркнул Зыков.

«Ключевой момент — аккумулятор. На старых моделях со съемной батареей ее необходимо немедленно извлечь. Но на современных ноутбуках аккумулятор встроен, и пытаться вскрыть корпус в панике — значит усугубить ситуацию», — пояснил эксперт.

После первых принятых мер важно просушить ноутбук, причем, вопреки распространенным советам, нельзя использовать ни фен, ни рис, так как их способность восстанавливать намокшие устройства – это не более, чем миф. Единственный способ высушить ноутбук — прибегнуть к пассивной сушке, при которой его нужно оставить в положении «домиком» в сухом месте минимум на 48 часов.

Однако даже если после всего этого ноутбук включится, это еще не значит, что он окончательно спасен, предупредил специалист. По его словам, есть вероятность, что сахар или кислоты из напитка будут медленно разрушать внутренние контакты, что схоже со своего рода «электронным раком». В итоге устройство будет работать в течение, например, месяца, а потом внезапно выйдет из строя.

«Поэтому после такого события визит в сервисный центр для профессиональной чистки — единственный способ избежать отложенной «смерти» устройства», — заключил эксперт.

До этого менеджер продукта RuStore Александр Руснак рассказал «Газете.Ru», что если телефон упал в воду, первоочередная задача — как можно быстрее извлечь устройство из воды и не пытаться заряжать гаджет сразу после извлечения — это может привести к необратимым повреждениям устройства. В первую очередь важно осушить телефон с помощью мягкой безворсовой ткани или сухой салфетки, не забывая про разъемы и порты, а затем извлечь лоток для сим -карты. Если телефон был подключен к другому устройству проводом, нужно отсоединить его, а затем следует проверить степень водозащиты (ее можно легко найти в интернете), чтобы оценить насколько вероятно повреждение устройства.

