Эксперт объяснил, что делать, если уронил телефон в воду

Если телефон упал в воду, первоочередная задача – как можно быстрее извлечь устройство из воды. Не пытайтесь заряжать гаджет сразу после извлечения, это может привести к необратимым повреждениям устройства. Об этом «Газете.Ru» рассказал менеджер продукта RuStore Александр Руснак.

«При падении телефона в воду в первую очередь важно осушить телефон с помощью мягкой безворсовой ткани или сухой салфетки, не забывая про разъемы и порты. После осушения телефона снаружи можно извлечь лоток для сим карты. Не используйте сжатый воздух или моющие средства, даже если после падения на телефоне остались загрязнения. Если телефон был подключен к другому устройству проводом, отсоедините его. Не пытайтесь заряжать телефон, так как это может привести к его повреждению», — объяснил он.

Во вторую очередь, можно проверить степень водозащиты (ее можно легко найти в интернете), чтобы оценить насколько вероятно повреждение устройства. Так, девайсы с типом IP67 выдерживают кратковременное погружение, а с IP68 девайс вовсе можно использовать на глубине 1.5 метра до 30 минут, не опасаясь за его целостность.

«Перед извлечением SIM-карты убедитесь в отсутствии влаги и пыли на устройстве. На некоторых устройствах установлен индикатор контакта с жидкостью. Например, у iPhone он присутствует в разъеме для наушников (для моделей выпущенных до 2016 года) или внутри разъема для лотка сим карты (для моделей выпущенных после 2016 года). В нормальном состоянии индикатор белого или серебристого цвета, а при контакте с жидкостью он приобретает красный цвет», — отметил эксперт.

Для сушки категорически не рекомендуется использование фена и других источников быстрого потока воздуха, так как высокие температуры могут повредить внутренние компоненты телефона и усугубить ситуацию.

Оптимальным решением будет естественная сушка в прохладном и сухом месте.

После всех процедур важно оставить смартфон на ровной поверхности в теплом помещении. Александр Руснак подчеркнул: прежде чем включать устройство, заряжать или подключать аксессуары Lightning или USB-C, подождите как минимум 5 часов — за это время влага должна испариться.

«Если после всех предпринятых мер телефон не включается или работает неисправно, стоит обратиться в сервисный центр. Специалисты смогут провести профессиональную диагностику и вернуть устройство к жизни. Не пытайтесь разбирать телефон самостоятельно, если не имеете соответствующих навыков и инструментов — это может привести к еще большим повреждениям», — добавил он.

Ранее эксперт поделился лайфхаками, как понять, что телефон уже скоро выйдет из строя.