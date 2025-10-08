На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дании предложили запретить соцсети для детей до 15 лет

Maria Gladkova/Shutterstock/FOTODOM

Власти Дании планируют ввести запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 15 лет. Об этом сообщает агентство AFP.

Премьер-министр Метте Фредериксен объявила об этой инициативе во время выступления в парламенте. Она не уточнила, какие именно социальные сети попадут под запрет.

«Мобильные телефоны и социальные сети крадут у наших детей детство», — заявила Фредериксен.

По ее словам, статистика показывает серьезность проблемы: 60% мальчиков в стране в возрасте от 11 до 19 лет предпочитают проводить время дома, а не встречаться с друзьями.

Согласно предлагаемым правилам, с 13 лет дети смогут пользоваться социальными сетями, но только с разрешения родителей.

В сентябре в профильной комиссии французского парламента пришли к выводу, что детям младше 15 лет необходимо запретить использовать соцсети. Эти меры необходимы для безопасности детей на фоне распространения в соцсетях материалов, подстрекающих к нанесению себе увечий, а также материалов экстремистского содержания, пишет издание.

Ранее в США запросили у компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) отчет о влиянии соцсетей на детей.

