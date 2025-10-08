В Дании предложили запретить соцсети для детей до 15 лет

Премьер Дании Фредериксен предложила запретить соцсети для детей до 15 лет

Власти Дании планируют ввести запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 15 лет. Об этом сообщает агентство AFP.

Премьер-министр Метте Фредериксен объявила об этой инициативе во время выступления в парламенте. Она не уточнила, какие именно социальные сети попадут под запрет.

«Мобильные телефоны и социальные сети крадут у наших детей детство», — заявила Фредериксен.

По ее словам, статистика показывает серьезность проблемы: 60% мальчиков в стране в возрасте от 11 до 19 лет предпочитают проводить время дома, а не встречаться с друзьями.

Согласно предлагаемым правилам, с 13 лет дети смогут пользоваться социальными сетями, но только с разрешения родителей.

В сентябре в профильной комиссии французского парламента пришли к выводу, что детям младше 15 лет необходимо запретить использовать соцсети. Эти меры необходимы для безопасности детей на фоне распространения в соцсетях материалов, подстрекающих к нанесению себе увечий, а также материалов экстремистского содержания, пишет издание.

Ранее в США запросили у компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) отчет о влиянии соцсетей на детей.