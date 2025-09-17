В США запросили у компании Meta отчет о влиянии соцсетей на детей

Reuters: сенаторы США требуют от Meta отчеты о влиянии ее продуктов на детей

Группа из десяти американских сенаторов потребовала от компании Meta Platforms (признана в России экстремистской и запрещена) предоставить отчет о влиянии ее продуктов на детей, а также данные об эффективности систем родительского контроля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на их письмо.

По информации агентства, в инициативе принимают участие представители как Республиканской, так и Демократической партии.

«Родительский контроль, который компания Meta представляла и родителям, и конгрессу в качестве решения проблемы повсеместных угроз, исходящих от ее платформ, на деле оказывается неэффективным и используется недостаточно широко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что письмо было отправлено спустя неделю после заседания сената, на котором экс-сотрудники Meta, отвечавшие за безопасность, обвинили руководство компании в сокрытии информации о том, что несовершеннолетние пользователи их продуктов сталкиваются с материалами сексуального характера.

В июле корпорация Meta оказалась в центре судебного разбирательства по обвинению в массовом распространении пиратских фильмов для взрослых. Истец, холдинг Strike 3 Holdings (S3H), утверждал, что технологический гигант использовал, по сути, сворованный порноконтент для обучения своей модели искусственного интеллекта (ИИ). В Meta называют претензии необоснованными.

Ранее в США решили изучить влияние ИИ на детей.