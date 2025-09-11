На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В парламенте Франции поддержали запрет на соцсети детям до 15 лет

Figaro: в парламенте Франции предложили запретить соцсети детям до 15 лет
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

В профильной комиссии французского парламента пришли к выводу, что детям младше 15 лет необходимо запретить использовать соцсети. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на отчет депутатов.

Комиссия, образованная в марте для расследования психологического воздействия соцсети TikTok, предоставила отчет, в котором было рекомендовано правительству запретить социальные сети для детей до 15 лет на уровне ЕС или, если это будет невозможно, — на уровне Франции.

Эти меры необходимы для безопасности детей на фоне распространения в соцсетях материалов, подстрекающих к нанесению себе увечий, а также материалов экстремистского содержания, пишет издание.

Как отметила в своем докладе депутат французского парламента Лора Миллер, с 2026 года Франция намерена начать использовать в пилотном режиме новое программное обеспечение ЕС, которое позволит проводить проверку возраста пользователей.

В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запретит в стране использование социальных сетей подростками до 15 лет, если такой запрет не введет ЕС. Поводом для таких мер стал инцидент в Верхней Марне, там 14-летний подросток, купивший нож онлайн, во время проверки рюкзаков напал на 31-летнюю учительницу и расправился с ней.

Ранее россиянам объяснили правила запрета телефонов в школах.

