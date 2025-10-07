«Единая Россия» обеспечит защиту выплат инвалидам от взысканий

Госдума в первом чтении поддержала законопроект «Единой России», направленный на защиту выплат инвалидам от взысканий по исполнительному производству. Об этом сообщила сенатор Наталья Кувшинова.

По ее словам, инициатива призвана расширить список видов доходов, которые не могут быть арестованы по исполнительному производству должника.

Кувшинова подчеркнула, что к таким видам доходов предлагается отнести доходы социального характера.

«Это компенсация инвалиду, ветерану за самостоятельное приобретение технических средств реабилитации, компенсация расходов на оплату проезда к месту нахождения организации, в которую выдано направление на получение либо изготовление средств реабилитации, протезов и протезно-ортопедических изделий, а также ряд иных», — пояснила она.

По словам сенатора, данный вопрос особенно актуален в связи с необходимостью защиты выплат участникам и ветеранам специальной военной операции, в частности тем, кто получил инвалидность из-за ранений.

Кувшинова объяснила, что законопроект призван устранить правовые пробелы и обеспечить достойную защиту социально значимых выплат.

Кроме того, она уточнила, что предлагается дополнить федеральный закон об исполнительном производстве нормой, обязывающей организации, производящие выплаты гражданам, указывать в расчетных документах соответствующий код вида дохода.

«Это обусловлено необходимостью формирования в правоприменительной практике единообразного подхода к механизму взыскания задолженности», — заключила сенатор.