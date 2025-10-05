В Чернигове повреждены энергообъект и предприятие

Энергетический объект получил повреждения в Чернигове на севере Украины, в городе также начался пожар на одном из предприятий. Об этом рассказал глава областной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате повреждения энергообъекта произошли аварийные отключения электроэнергии в одном из районов населенного пункта.

Кроме того, Чаус сообщил о возгорании на одном из предприятий в Нежинском районе Черниговской области, его уже потушили.

До этого мэр Андрей Садовой рассказал, что Львов на западе Украины оказался частично обесточенным после нескольких взрывов. По его словам, в городе продолжаются пожары. Садовой сообщил, что у властей нет информации о вредных выбросах на этом фоне, но призвал жителей закрыть окна и оставаться в безопасных местах.

4 октября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в городе Чернигове наблюдаются перебои с электроснабжением. Перед этим в населенном пункте произошли несколько взрывов и начался сильный пожар.

Ранее в Сумской области город Шостка остался без электричества.