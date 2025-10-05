На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Чернигове повреждены энергообъект и предприятие

Глава ОВА Чаус: в Чернигове повреждены энергообъект и предприятие
true
true
true
close
Depositphotos

Энергетический объект получил повреждения в Чернигове на севере Украины, в городе также начался пожар на одном из предприятий. Об этом рассказал глава областной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате повреждения энергообъекта произошли аварийные отключения электроэнергии в одном из районов населенного пункта.

Кроме того, Чаус сообщил о возгорании на одном из предприятий в Нежинском районе Черниговской области, его уже потушили.

До этого мэр Андрей Садовой рассказал, что Львов на западе Украины оказался частично обесточенным после нескольких взрывов. По его словам, в городе продолжаются пожары. Садовой сообщил, что у властей нет информации о вредных выбросах на этом фоне, но призвал жителей закрыть окна и оставаться в безопасных местах.

4 октября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в городе Чернигове наблюдаются перебои с электроснабжением. Перед этим в населенном пункте произошли несколько взрывов и начался сильный пожар.

Ранее в Сумской области город Шостка остался без электричества.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами