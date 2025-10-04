На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В подполье рассказали об ударах по узлам энергоснабжения на Украине

Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили узлы энергоснабжения в Черниговской области
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска нанесли удары по узлам энергоснабжения и складам, расположенным в Черниговской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

«Черниговская область: серия ночных и ранних утренних эпизодов — удар по узлам энергоснабжения и складской логистике», — отметил он.

По словам Лебедева, склады использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координатор подполья выразил уверенность, что подразделения Вооруженных сил РФ продолжают наносить по ним удары, чтобы «вывести из строя способы переброски резервов» украинских формирований.

30 сентября Telegram-канал «Дневник Десантника» сообщил, что российские военнослужащие поразили нефтебазу в Черниговской области. В результате сгорело более 1000 тонн топлива. Кроме того, ударам подверглись расположенные в регионе железнодорожная станция Бобровица и тяговая подстанция. В материале подчеркивалось, что ВС РФ в ходе операции применили свыше 16 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в российских силовых структурах рассказали об ударе по полигону ВСУ в Черниговской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами