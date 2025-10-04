Российские войска нанесли удары по узлам энергоснабжения и складам, расположенным в Черниговской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

«Черниговская область: серия ночных и ранних утренних эпизодов — удар по узлам энергоснабжения и складской логистике», — отметил он.

По словам Лебедева, склады использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координатор подполья выразил уверенность, что подразделения Вооруженных сил РФ продолжают наносить по ним удары, чтобы «вывести из строя способы переброски резервов» украинских формирований.

30 сентября Telegram-канал «Дневник Десантника» сообщил, что российские военнослужащие поразили нефтебазу в Черниговской области. В результате сгорело более 1000 тонн топлива. Кроме того, ударам подверглись расположенные в регионе железнодорожная станция Бобровица и тяговая подстанция. В материале подчеркивалось, что ВС РФ в ходе операции применили свыше 16 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в российских силовых структурах рассказали об ударе по полигону ВСУ в Черниговской области.