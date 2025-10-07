На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Сахалине мужчина приглядел за котом соседки и украл у нее более 600 тысяч рублей

Julian Stratenschulte/Global Look Press

На Сахалине 20-летний молодой человек предстанет перед судом по обвинению в краже. Жертвой злоумышленника стала его соседка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Согласно материалам дела, 18 июля 2025 года жительница Долинска оставила юноше ключи, чтобы он ухаживал за котом в ее отсутствие.

«Когда обвиняемый пришел в квартиру потерпевшей, он решил просмотреть содержимое шкафа на наличие ценного имущества. Там он увидел конверт, в котором лежала пачка пятитысячных купюр. Он пересчитал данные денежные средства, их было 95 000 рублей, а также среди данных купюр была денежная купюра достоинством 100 долларов», — рассказали в ведомстве, добавив, что этим молодой человек не ограничился.

Позже он забрал из шкафа все украшения соседки и сдал их в ломбард. Общая сумма ущерба составила 685 тысяч рублей.

Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в ХМАО подросток трижды обокрал отца ради машины и наркотиков.

