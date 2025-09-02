На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский подросток трижды обокрал отца ради машины и наркотиков

В ХМАО будут судить подростка, обокравшего отца
true
true
true
close
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Югре перед судом предстанет 17-летний юноша, который украл деньги с карты отца и купил на них машину и наркотики. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемый в апреле 2025 года трижды похитил деньги с банковской карты отца. Общий ущерб составил 270 тысяч рублей. Деньги молодой человек потратил на покупку автомобиля и погашение долгов.

«Кроме того, установлено, что обвиняемый приобрел в другом регионе наркотические средства в крупном размере и привез их в Югру для последующего сбыта. Довести преступный умысел до конца он не смог — был задержан сотрудниками полиции», — сообщили в СК.

В отношении подростка было возбуждено несколько уголовных дел, материалы расследований переданы в суд для рассмотрения.

До этого в Якутии поймали подростка, который воровал сладости из магазина. С заявлением в полицию обратился местный предприниматель, который сообщил о взломе и краже из магазина. Неизвестный похитил из торгового зала чипсы, сладости и газировку и скрылся. Кражу совершил 14-летний школьник, ранее не состоявший на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Подросток признался, что знал об отсутствии камер видеонаблюдения в магазине. Взломав дверь, он похитил товары и спрятал их в заброшенном автомобиле в ближайшем лесу.

Ранее петербуржец избил пожилого отца за то, что тот отказался дать ему денег.

