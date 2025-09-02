Российский подросток трижды обокрал отца ради машины и наркотиков

В Югре перед судом предстанет 17-летний юноша, который украл деньги с карты отца и купил на них машину и наркотики. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемый в апреле 2025 года трижды похитил деньги с банковской карты отца. Общий ущерб составил 270 тысяч рублей. Деньги молодой человек потратил на покупку автомобиля и погашение долгов.

«Кроме того, установлено, что обвиняемый приобрел в другом регионе наркотические средства в крупном размере и привез их в Югру для последующего сбыта. Довести преступный умысел до конца он не смог — был задержан сотрудниками полиции», — сообщили в СК.

В отношении подростка было возбуждено несколько уголовных дел, материалы расследований переданы в суд для рассмотрения.

