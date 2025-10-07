В Сибири подросток похитил 13-летнего мальчика и избивал

В Новосибирске правоохранители задержали 17-летнего юношу, которого подозревают в похищении 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

В правоохранительные органы с заявлением обратился отец несовершеннолетнего потерпевшего. Мужчина заявил, что в отношении его сына совершил преступление старший подросток.

Правоохранители установили, что подозреваемый вместе с неустановленными лицами, находясь недалеко от футбольного поля в Ленинском районе, угрожал потерпевшему. После этого он силой затолкал мальчика в авто, отвез подальше от того места и нанес множественные удары в голову и туловище.

В полиции уточнили, что региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека» УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении несовершеннолетнего фигуранта.

Ранее стало известно, что в Новосибирске будут судить молодых людей за похищение 17-летней девушки.