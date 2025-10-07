На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвалаи распространенные схемы мошенников в 2025 году

Киберэксперт Кокунцыков: в 2025 году популярны схемы мошенников с инвестициями
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков в интервью РИАМО перечислил схемы мошенников, которые остаются популярными в этом году. В их числе ложные инвестиционные предложения через мессенджеры.

«Обещают быстрый доход в криптовалюте, стартапах или NFT. Красивые презентации, «инструкторы», чаты с участниками создают иллюзию надежности. После перевода средств ничего не приходит», — рассказал эксперт.

Также не теряют актуальности фальшивые конкурсы в соцсетях с обещанием призов, подарков и бонусов, продолжил он. Для участия злоумышленники просят фото паспорта, карты или личные данные, которые затем используются для мошеннических действий.

Кокунцыков также призвал с осторожностью относиться к публичным сетям Wi-Fi, которые могут автоматически подписывать телефон на платные сервисы.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) до этого предупреждал, что в России активизировался новый вид телефонного мошенничества, при котором злоумышленники представляются сотрудниками «компании-оператора домофона» и под этим предлогом выманивают у граждан коды для входа на портал «Госуслуги».

Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые выдают себя за Касперского.

