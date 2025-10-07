На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне смогут купить через Wildberries товары гипермаркета «ВсеИнструменты.ру»

Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» вышел на Wildberries
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» начал продажи на маркетплейсе Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба компании РВБ.

Уточняется, что на маркетплейсе уже размещено свыше 8 тыс. товаров онлайн-гипермаркета. В категории представлены строительные и отделочные материалы, сантехника, инструмент, садовая техника и другие товары для ремонта и обустройства дома. В ближайшие месяцы ассортимент планируется увеличить до 80 тыс. позиций.

Отмечается, что на первом этапе оформить покупку товаров онлайн-гипермаркета могут пользователи из Москвы и Казани. До конца года география доставки должна охватить все крупные города России.

«Категория DIY на Wildberries быстро развивается, сотрудничество с такими крупными партнерами заметно разнообразит витрину маркетплейса, где найти любые товары для стройки и ремонта могут не только обычные потребители, но и профессионалы из строительной сферы», -- отметил глава направления DIY-Авто-Мебель компании РВБ Виктор Иванов.

В РВБ добавили, что поставки осуществляются по модели DBS — заказы клиентов доставляет курьерская служба «ВсеИнструменты.ру» напрямую со складов партнера. Курьеры компании будут доставлять заказы в течение одного-двух дней после оформления. Также предусмотрен самовывоз — к сервису подключены офлайн-магазины ритейлера в Москве, Московской области и Казани.

