В 2025 году Вьетнам догнал Таиланд по спросу среди российских туристов

В 2025 году Вьетнам впервые сравнялся с Таиландом по уровню спроса среди российских туристов, рассказал «Газете.Ru» основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепелкин.

«Таиланд, безусловный лидер последних лет по востребованности у российских туристов среди курортов Юго-Восточной Азии, в 2025 году впервые сдал свои позиции Вьетнаму, стране, которая может предложить путешественникам аналогичный уровень отдыха по климату и красоте пляжей», — сказал он.

По данным PrimeTours, в 2025 году спрос на поездки во Вьетнам внутри турагентств сравнялся со спросом на поездки в Таиланд. Согласно официальной статистике Вьетнама, за первое полугодие 2025 года поток российских туристов в страну увеличился на 139,3% относительно первого полугодия прошлого года. Такие впечатляющие темпы роста стремительно приближают Вьетнам к показателю Таиланда по количеству российских путешественников.

«Пока, по официальным данным обеих стран, по полугодию Таиланд удерживает лидерскую позицию по численности российских туристов, однако мы уже видим по своей статистике продаж, что за 2025 год спрос на Вьетнам достиг уровня Таиланда по количеству людей, купивших туры. Внутри нашего агентства рост спроса на Вьетнам за восемь месяцев 2025 года увеличился в 150 раз относительно аналогичного периода прошлого года», — сказал эксперт.

По словам Перепелкина, главным драйвером столь мощного роста стало возобновление в 2024 году прямых авиаперелетов во Вьетнам, которых не было со времен пандемии. У туристов оставалась возможность добираться туда лишь обходными путями, в основном через Казахстан, позже через Китай. Но это вызывало неудобства и удорожало поездку, что повлияло на рост популярности Таиланда.

В июне прошлого года были запущены прямые рейсы во Вьетнам из Москвы, а в этом году ввели прямые чартерные рейсы из различных регионов. Сейчас прямые перелеты во Вьетнам предлагают такие авиаперевозчики, как: Аэрофлот, Vietnam Airlines, Azur Air, SCAT, IrAero минимум из 19 российских городов. Из Москвы прямым рейсом в разные города Вьетнама можно вылететь двенадцать раз в неделю.

«К преимуществам Вьетнама относятся: более низкие цены внутри страны, широкий выбор отелей на разный бюджет. Главное отличие — это отели, работающие по системе «все включено», которых в Таиланде нет. Но именно такие отели предпочитают люди, отправляющиеся на семейный отдых. Тот фактор, что во Вьетнаме различная сезонность, позволяющая отдыхать там как зимой, так и летом, является серьезной заявкой на то, что он перегонит по количеству туристов Таиланд, где основной спрос приходится на высокий сезон. Перераспределение турпотока позволит разгрузить наиболее популярные тайские курорты, в частности Пхукет, который со времени отмены карантина принимает огромный наплыв российских туристов, из-за чего его в шутку стали называть «Пхукетск», — рассказал специалист.

Ежегодно растущий турпоток также стимулирует на Пхукете тенденцию к росту цен на все, что касается туризма, особенно в среднем ценовом сегменте. Отток отдыхающих во Вьетнам поспособствует торможению роста цен на этом курорте, считает основатель PrimeTours.

По его словам, в ближайшее время Вьетнам может составить серьезную конкуренцию тропическим курортам не только в сегменте массового отдыха, но и в люкс-туризме.

«Эту тему пока редко обсуждают, но во Вьетнаме очень хорошо развита инфраструктура люкс-туризма, особенно это касается острова Фукуок. Это молодой курорт, там все устроено по последнему слову туристического гостиничного бизнеса, учтен мировой опыт, который реализуется в лучших своих проявлениях. К созданию инфраструктуры на острове привлечены ведущие мировые дизайнеры, отельеры, представлены сетевые отели люкс-а класса, роскошные виллы. Фукуок считается жемчужиной Вьетнама, поэтому власти и инвесторы вкладываются в его развитие с большим размахом. В сегменте люкс-туризма Фукуок в ближайшее время может составить конкуренцию, например Мальдивам», — заключил Перепелкин.

