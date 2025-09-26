На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путешественников предостерегли от самых распространенных ошибок

Турэксперт Мир: туристам важно заранее планировать поездки
RossHelen/Shutterstock/FOTODOM

Путешественникам важно заранее планировать поездки, чтобы отпуск получился по максимально выгодной цене. Об этом рассказал глава Travel-агентства Mir Дмитрий Мир, передает Pravda.Ru.

По его словам, «горящие туры» уже ушли в прошлое, поскольку теперь бронирование в последний момент приводит к пиковым ценам и ограниченному выбору. Кроме того, он призвал туристов не стремиться к самым низким ценам.

«Это полный бред, потому что, условно, у всех одни цены. Их легко могут поймать всякие мошенники непонятные. Они приходят в какие-то агентства, не понимают, насколько эти агентства аккредитованы, не аккредитованы, это реальные агентства или мошенники. Всегда можно проверить на сайте этого оператора, например. В отель написать, еще что-то», — сказал Мир.

Он также посоветовал не игнорировать новые и зачастую более выгодные направления для путешествий.

Генеральный директор компании «Виза Консалт Плюс», эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов до этого говорил, что россиянам, которые хотят получить шенгенскую визу для поездки в Европу, стоит начать заниматься этим вопросом за полгода до даты отправления. По его словам, многие даже относительно лояльные по отношению к России страны усложнили порядок получения виз.

Ранее сообщалось, что в России резко вырос спрос на поездки в Китай.

