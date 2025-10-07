На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, какие народные средства помогут побороть похмелье

Врач Дулова: соляной раствор поможет побороть похмелье
true
true
true
close
Shutterstock

Соляной раствор или солевые растворы, которые назначают при пищевых инфекциях, помогут справиться с симптомами похмелья. Об этом kp.ru рассказала врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением КДЦ «Измайловский» Пироговского центра Любовь Дулова.

По ее словам, в этом случае человеку нужно восстановить баланс белков, жиров и углеводов с помощью легких продуктов. Например, можно съесть диетическое мясо или овсянку на молоке, выпить зеленый чай или апельсиновый сок, разведенный водой.

«Коктейль из томатного сока и сырого яйца — вполне работает для восстановления сил после чрезмерных алкогольных возлияний, если вы уверены, что яйцо — свежее», — добавила Дулова.

Она также посоветовала легкую физическую активность на свежем воздухе.

Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова до этого говорила, что правильный завтрак и восстановление водного баланса помогут облегчить симптомы похмелья. По ее словам, утро лучше начать со стакана прохладной воды, после чего — постепенно перейти к кисломолочным продуктам, например, кефиру, простокваше или ряженке. Пить важно небольшими глотками, уточнила врач.

Ранее россиянам назвали препараты, которые помогают при похмелье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами