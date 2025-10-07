Врач рассказала, какие народные средства помогут побороть похмелье

Соляной раствор или солевые растворы, которые назначают при пищевых инфекциях, помогут справиться с симптомами похмелья. Об этом kp.ru рассказала врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением КДЦ «Измайловский» Пироговского центра Любовь Дулова.

По ее словам, в этом случае человеку нужно восстановить баланс белков, жиров и углеводов с помощью легких продуктов. Например, можно съесть диетическое мясо или овсянку на молоке, выпить зеленый чай или апельсиновый сок, разведенный водой.

«Коктейль из томатного сока и сырого яйца — вполне работает для восстановления сил после чрезмерных алкогольных возлияний, если вы уверены, что яйцо — свежее», — добавила Дулова.

Она также посоветовала легкую физическую активность на свежем воздухе.

Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова до этого говорила, что правильный завтрак и восстановление водного баланса помогут облегчить симптомы похмелья. По ее словам, утро лучше начать со стакана прохладной воды, после чего — постепенно перейти к кисломолочным продуктам, например, кефиру, простокваше или ряженке. Пить важно небольшими глотками, уточнила врач.

Ранее россиянам назвали препараты, которые помогают при похмелье.