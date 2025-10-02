Врач рассказала, какие продукты помогут облегчить похмелье

Правильный завтрак и восстановление водного баланса помогут облегчить симптомы похмелья. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.

По ее словам, утро лучше начать со стакана прохладной воды, после чего — постепенно перейти к кисломолочным продуктам, например, кефиру, простокваше или ряженке. Пить важно небольшими глотками, уточнила врач.

«Классический антипохмельный вариант — хаш, а также щи из квашеной капусты, можно без мяса. Эти блюда помогают восстановить организм и нормализовать работу ЖКТ. Кофе в этот период лучше исключить, так как оно может повысить давление и усилить тахикардию», — добавила Белоусова.

Она отметила, что для облегчения состояния можно также есть белок яйца (в сыром виде или в виде слабо прожаренного белкового омлета).

Врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев до этого рассказал «Газете.Ru», что похмельный синдром можно облегчить при помощи нескольких препаратов, в том числе янтарной кислоты, витаминов группы В, магния, нестероидных противовоспалительных средств и метадоксина.

