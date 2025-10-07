У берегов Фиджи произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 у юго-западного побережья острова Кандаву, который принадлежит Республике Фиджи. Об этом сообщила Геологическая служба Австралии на своем сайте.

По ее данным, эпицентр находился в 35 км к югу от острова, население которого составляет более 10 тысяч человек. Очаг залегал на глубине около 550 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

6 октября Геологическая служба США сообщила, что на территории Киргизии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр находился в 45 км к северо-западу от населенного пункта Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области. Подземные толчки произошли на глубине 10 км.

В результате землетрясения повреждения получили 13 зданий, из них шесть жилых домов, четыре школы, один детский сад и два фельдшерско-акушерских пункта. Разрушения были зафиксированы в Джалал-Абадской и Таласской областях.

Ранее землетрясение на Филиппинах случайно попало в эфир популярного стримера.