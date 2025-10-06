На территории Киргизии произошло сильное землетрясение

В Киргизии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился в 45 км к северо-западу от населенного пункта Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области. Подземные толчки произошли на глубине 10 км.

В ночь на 3 октября сообщалось, что в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр стихийного бедствия располагался на расстоянии 183 км от города Исфахана, в котором проживают более 1,5 млн человек.

2 октября жители крупнейшего турецкого города Стамбула ощутили толчки от землетрясения, произошедшего в акватории Мраморного моря. Эпицентр природного катаклизма находился в 18 км от города Мармараэреглиси. Его очаг располагался на глубине 6,7 км.

