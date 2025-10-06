В Киргизии рассказали о последствиях мощного землетрясения

В Киргизии 13 зданий получили повреждения в результате землетрясения, из них шесть жилых домов. Об этом сообщили в МЧС республики на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В результате землетрясения в Кыргызстане повреждено 6 жилых домов, 4 школы, 1 детский сад и 2 здания ФАП (фельдшерско-акушерский пункт — прим. ред;)», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что повреждения зафиксированы в Джалал-Абадской и Таласской областях.

До этого Геологическая служба США (USGS) сообщала, что на территории Киргизии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр землетрясения находился в 45 км к северо-западу от населенного пункта Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области. Подземные толчки произошли на глубине 10 км.

В ночь на 3 октября сообщалось, что в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр стихийного бедствия располагался на расстоянии 183 км от города Исфахана, в котором проживают более 1,5 млн человек.

Ранее землетрясение на Филиппинах случайно попало в эфир популярного стримера.