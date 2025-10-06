Брат не одобрил «порочную» связь сестры и переехал их с возлюбленным на машине

В Азербайджане брат переехал сестру и ее возлюбленного

В Азербайджане мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как проявил агрессию к сестре и ее возлюбленному. Об этом сообщает oxu.az.

За некоторое время до произошедшего девушка устроилась на работу в мебельный магазин. Там она влюбилась в коллегу, пара начала встречаться.

Спустя некоторое время переписку обнаружил брат девушки, после чего между ними произошла ссора. Во время конфликта сестра утверждала, что каких-либо поступков, которые могли бы опорочить ее честь, не совершала. Тем не менее, родственник потребовал, чтобы все соответствовало обычаям.

Позже пара встретилась и прогуливалась вдоль обочины. Заметив их, ехавший по дороге брат намеренно свернул и переехал возлюбленных.

Оба пострадавших получили серьезные травмы, молодой человек не выжил.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Родственника выжившей девушки задержали. Известно, что в момент наезда его охватили эмоции.

