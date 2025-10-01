Судимый за изнасилование рязанец сжег две машины экс-избранницы из-за ревности

В Рязани 36-летнего мужчину заподозрили в поджоге машин 21-летней девушки на почве ревности. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в частном секторе на окраине города. Предварительно, ранее судимый за изнасилование местный житель облил бензином припаркованные автомобили Toyota RAV4 и Mazda 6, принадлежащие его экс-избраннице, и поджег их. Мотивом преступления могла стать ревность после расставания девушкой, у которой начались новые отношения, а мужчина в это время остался один.

В результате поджога у Toyota RAV4 серьезно выгорел моторный отсек, а у Mazda 6 пострадало правое крыло. Одна из машин была приведена в негодность.

Полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

