На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Судимый за изнасилование рязанец сжег две машины экс-избранницы из-за ревности

В Рязани мужчин сжег две машины экс-избранницы из-за ревности
true
true
true
close
Telegram-канал Рязанская полиция

В Рязани 36-летнего мужчину заподозрили в поджоге машин 21-летней девушки на почве ревности. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в частном секторе на окраине города. Предварительно, ранее судимый за изнасилование местный житель облил бензином припаркованные автомобили Toyota RAV4 и Mazda 6, принадлежащие его экс-избраннице, и поджег их. Мотивом преступления могла стать ревность после расставания девушкой, у которой начались новые отношения, а мужчина в это время остался один.

В результате поджога у Toyota RAV4 серьезно выгорел моторный отсек, а у Mazda 6 пострадало правое крыло. Одна из машин была приведена в негодность.

Полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее россиянин ударил супругу бутылкой по голове и изрезал «розочкой» из-за ревности.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами