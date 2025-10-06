На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам пообещали теплый октябрь

Синоптик Шувалов: в Москве ожидается теплый октябрь
true
true
true
close
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

В Москве и Московской области в этом году будет теплый октябрь, сообщил в эфире «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Никаких заморозков не ожидается, будут небольшие дожди по области. В среду, в четверг и в пятницу дожди усилятся, но не достигнут сильных градаций», — отметил синоптик.

На текущей неделе, по его словам, будет преобладать облачная погода с туманами, ясно будет лишь в ночь на четверг. Дневная температура воздуха составит +12...+14 °C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что погружение Москвы в туман — это главный признак наступающей классической осени. Сегодня утром видимость 2,4 км наблюдалась в Москве на ВДНХ, в Шереметьево она составила 2,6 км. Во Внуково, по словам эксперта, слабая морось, аэродром частично был закрыт туманом — видимость 1 км. В Домодедово видимость ухудшилась до 300-400 м, в Жуковском — до 600 м.

