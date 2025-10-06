Россиянам рассказали, когда выгоднее покупать зимние автотовары

Автомобилистам лучше готовиться к холодам заранее: в пик морозов цены на одни и те же товары для машины могут вырасти до 30%, а популярные размеры и марки быстро исчезают из продажи. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов. По его словам, зимние товары для машины выгодно покупать в мае или летом.

«Главная ошибка автовладельцев — тянуть до пикового сезона. Когда ударяют морозы, цены на идентичные товары нередко подскакивают на 30%. Еще одна типичная проблема — попытка сэкономить на неизвестных брендах у непроверенных продавцов: такой товар быстро выходит из строя и может повредить автомобиль. В спешке люди берут «что осталось», не проверяя маркировку и срок годности», — сказал Соколов.

По его словам, рынок остро реагирует на погоду: в первую неделю устойчивых заморозков спрос на зимние шины, стеклоомывающую жидкость и щетки резко растет. За несколько дней цены прибавляют 10–15%, а самые ходовые позиции исчезают с полок, добавил эксперт. Он сослался на данные аналитиков, согласно которым интерес к зимним шинам в августе — сентябре 2024 года был выше майско-июньского уровня на 277%, к «незамерзайке» — на 460%.

Соколов уточнил, что в августе — сентябре выбор максимальный, но часть товаров — складские остатки прошлого года. По словам эксперта, для шин это допустимо при возрасте один-два сезона, а у автохимии сроки хранения ограничены (обычно два-три года) и зависят от условий: перегрев, прямое солнце и перепады температуры ухудшают свойства задолго до окончания срока. Перед покупкой Соколов рекомендовал проверять целостность упаковки, маркировку, дату выпуска и внешний вид жидкости: осадок, помутнение или резкий запах — повод отказаться от товара.

Обратная крайность — покупать товары для машины в конце сезона, уверен Соколов.

«В марте — апреле остатки зимних товаров часто уценяют, но это либо непопулярные размеры шин, либо автохимия, пережившая один сезон на складе. Экономия выходит сомнительной», — пояснил он.

По статистике компании, самые низкие цены на зимние шины и автохимию фиксируются в мае и начале июня: склады освобождают место под летний ассортимент, и ретейлеры готовы отдавать остатки с дисконтом.

«Лето тоже подходит для выгодных покупок, особенно июль — спрос минимальный, поставщики делают акции. В августе цены иногда слегка подрастают», — заключил Соколов.

Ранее в «Гарда Капитал» предсказали рост цен.