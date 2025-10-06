Синоптик увидел признак наступления классической осени в Москве

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик Тишковец сообщил о туманах и наступлении классической осени в Москве
Кирилл Зыков/РИА Новости

Московский регион погрузился в туман. Это главный признак наступающей классической осени, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Как пояснил синоптик, появление тумана и густой дымки является основным признаком «классической золотой осени» и призвал водителей быть внимательными на дорогах.

На утро понедельника видимость 2,4 км наблюдается в Москве на ВДНХ, в Шереметьево она составляет 2,6 км.

Во Внуково, по словам Тишковца, слабая морось, аэродром частично закрыт туманом — видимость 1 км. В Домодедово из-за тумана видимость ухудшилась до 300-400 м, в Жуковском — до 600 м.

Температура воздуха в Москве и Московской области 6 октября будет до +14°С. Ожидается преимущественно облачная погода, небольшой дождь. Всю неделю будет преобладать по-осеннему пасмурная погода, время от времени — с небольшими осадками и туманами. Снега и ледяных дождей не предвидится, добавил синоптик.

Ранее в Москве побит 50-летний рекорд атмосферного давления.

