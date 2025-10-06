Москвичи могут пройтись по маршруту по мотивам выставки Русского музея

В Москве открыт турмаршрут по мотивам выставки Русского музея на ВДНХ

В Москве создан новый туристический маршрут по мотивам выставки «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры города Москвы.

Отмечается, что маршрут создан столичным депкультуры совместно с 2ГИС и позволяет перенести впечатления от выставки за пределы павильона №1 «Центральный».

Уточняется, что маршрут интегрирован в мобильное приложение геосервиса 2ГИС и включает знаковые точки столицы, запечатленные на представленных на выставке полотнах. Среди них — Каменный мост, Красная площадь, Китай-город, Замоскворечье, Царицынское поле и Новодевичий монастырь. Каждая остановка сопровождается навигацией и историко-художественным описанием, позволяющим сопоставить виды, запечатленные художниками XVIII–XX веков, с современными городскими пейзажами.

Чтобы открыть маршрут, пользователям 2ГИС нужно начать вводить в поисковой строке запрос «Образы Москвы» — сервис предложит подсказку и покажет путь на карте.