Россиянку парализовало после укуса клеща, за ее жизнь борются врачи

В Забайкалье 35-летняя женщина оказалась парализована после укуса клеща. Об этом сообщает Краевая клиническая инфекционная больница.

Инцидент произошел в Александрово-Заводском районе, где 35-летняя женщина после присасывания клеща заболела клещевым энцефалитом. Пациентка фактически полностью парализована, ее жизнедеятельность поддерживается медицинскими аппаратами. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Отмечается, что таких тяжелых последствий можно было избежать, если бы женщина своевременно вакцинировалась против клещевого энцефалита. Медики напомнили о необходимости профилактических прививок в регионах с высокой активностью клещей.

До этого российскую туристку в Паттайе на военном пляже укусил клещ с боррелиозом. Изначально она приняла укус за комариный и продолжила отдых, не обращая внимания на дискомфорт.

Ранее врач объяснил, как спастись от заболеваний в первые три дня после укуса клеща.