На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянку парализовало после укуса клеща, за ее жизнь борются врачи

В Забайкалье женщину парализовало после укуса клеща
true
true
true
close
Shutterstock

В Забайкалье 35-летняя женщина оказалась парализована после укуса клеща. Об этом сообщает Краевая клиническая инфекционная больница.

Инцидент произошел в Александрово-Заводском районе, где 35-летняя женщина после присасывания клеща заболела клещевым энцефалитом. Пациентка фактически полностью парализована, ее жизнедеятельность поддерживается медицинскими аппаратами. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Отмечается, что таких тяжелых последствий можно было избежать, если бы женщина своевременно вакцинировалась против клещевого энцефалита. Медики напомнили о необходимости профилактических прививок в регионах с высокой активностью клещей.

До этого российскую туристку в Паттайе на военном пляже укусил клещ с боррелиозом. Изначально она приняла укус за комариный и продолжила отдых, не обращая внимания на дискомфорт.

Ранее врач объяснил, как спастись от заболеваний в первые три дня после укуса клеща.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами