Россиян предупредили о начале второго сезона активности опасных клещей

В России началась вторая волна сезонной активности клещей, которая обычно приходится на сентябрь и частично на октябрь. Особенно риск укусов высок в регионах, где осень отличается теплой и влажной погодой, предупредил в беседе с RT доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Дамир Удавлиев.

Осенняя активность клещей – это обычный процесс, связанный с биологическими циклами их развития, а также климатом, отметил эксперт.

«Первый, наиболее интенсивный период их активности приходится на весну: апрель — июнь, когда насекомые выходят из зимней спячки. Второй период наблюдается в начале осени — обычно в сентябре и частично в октябре», — пояснил он.

Речь идет именно о сезонной активности, которая, однако, все-таки ниже, чем весной. Зависит это от погоды – так, например, наибольшую опасность представляет температура воздуха от +5 до +20 градусов при высокой влажности. На этом фоне риск укуса клеща в холодные и дождливые дни меньше, а вот в солнечную погоду – выше, отметил биолог.

Россиянам сейчас необходимо соблюдать меры безопасности, в том числе носить закрытую одежду при посещении лесов, парков и дачных участков, а также применять репелленты, подчеркнул Удавлиев. Кроме того, он порекомендовал по возвращению домой тщательно осматривать себя и домашних питомцев, чтобы вовремя обнаружить присосавшегося клеща. Это важно, так как они могут быть переносчиками крайне опасных инфекций, включая клещевой энцефалит и боррелиоз. Соблюдать меры предосторожности важно до наступления устойчивых холодов, заключил специалист.

До этого руководитель лаборатории паразитологии животных и растений Института биологии Карельского Научного Центра РАН Сергей Бугмырин рассказал «Газете.Ru», что из-за глобального потепления меняется ареал клещей. Так, европейские лесные клещи двигаются на север, а таежные на запад. При этом период активности клещей из-за потепления пока не увеличился.

