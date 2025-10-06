«Каждую букву»: россиян призвали перепроверять загранпаспорта

Проблемы россиян с тем, что их снимают с рейсов из-за загранпаспортов, связаны в первую очередь с их невнимательностью, считает гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. При получении паспорта важно тщательно его перепроверить, обратив внимание на каждую букву, так как впоследствии любая ошибка может привести к недействительности документа, подчеркнул он в беседе с НСН.

«Я хочу сказать, что надо быть внимательнее при получении загранпаспорта. Необходимо проверять все пункты, тем более это просят сделать на месте, — подчеркнул турэксперт. — Наши люди часто могут относиться к этому по принципу: «Ну дали и дали, значит все нормально». Все надо перепроверять».

Сотрудники выдавших документы отделений и сами заинтересованы в том, чтобы своевременно обнаружить и устранить ошибки, добавил Арутюнов. Если ее допустили, то гражданин имеет право жаловаться в ответственную за выдачу документа организацию – так, есть случаи, когда люди подавали в суд и выигрывали из-за того, что в их фамилии при оформлении паспорта сделали ошибку, отметил специалист.

«Органы внутренних дел даже могут компенсировать стоимость пропавшего перелета, если людей не пустили на рейс из-за паспорта», — заключил Арутюнов.

Напомним, по данным Telegram-канала SHOT, десятки российских туристов остались без отпуска и потеряли свои путевки из-за проблем с загранпаспортом. Это случилось из-за того, что в сентябре им выдали загранпаспорта, в которых текст под графами «пол», «гражданство», «дата выдачи» был написан не под ними, а прямо на них. Это стало причиной, по которой туристы не смогли улететь в отпуск. Как отмечает издание, на погранпостах им отказали, пояснив, что такие паспорта не действительны и считаются дефектными. Среди стран не пустивших российских туристов оказались Турция, ОАЭ и Таиланд.

