«Роснефть» провела для сотрудников корпоративный забег

Свыше 1 тыс. нефтяников присоединились к корпоративному забегу «Роснефти»
Пресс-служба Роснефти

Более тысячи сотрудников «Роснефти» и члены их семей приняли участие в корпоративных забегах «Энергия жизни» по территориям городских лесопарков в Москве, Иркутске и Рязани. Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

Сообщается, что участники забегов соревновались на дистанциях 2,5 км, 5 км и 10 км в возрастных категориях от 18 до 64 лет. Забеги для детей прошли на трассах 500 м и 2,5 км.

Уточняется, что по итогам состязаний были отмечены более 400 призеров в различных возрастных категориях.

Кроме того, на празднике спорта была развернута полевая кухня, где всем желающим предлагались чай, выпечка или солдатская каша. Для детей работали развлекательные площадки с различными спортивными конкурсами. Также на площадке прошел концерт творческих коллективов.

В «Роснефти» добавили, что в рамках корпоративного спортивно-оздоровительного движения «Энергия жизни» сотрудники компании регулярно занимаются спортом и состязаются в различных дисциплинах. В целом, в движении участвует более 127 тыс. нефтяников.

