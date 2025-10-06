На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка отдала мошенникам 15 млн рублей, желая «замять» уголовное дело

На Сахалине женщина испугалась уголовного дела и отдала аферистам 15 млн рублей
true
true
true
close
Ilya Naymushin/Reuters

На Сахалине 61-летняя женщина лишилась крупной суммы денег, поверив аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 4 октября. Пожилой женщине сначала позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и попросил ответить на следующий звонок. Затем с ней связался другой мошенник, назвавшийся сотрудником ФСБ, который обвинил пенсионерку в пособничестве террористам и сообщил о якобы возбужденном против нее уголовном деле.

Следуя указаниям злоумышленников под предлогом «декларирования» средств, женщина сняла все свои накопления и взяла кредит в банке на сумму более 6 млн рублей. После этого она установила указанное аферистами приложение и отправила на счета мошенников более 15,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее российская пара пенсионеров отдала мошенникам 18 млн под предлогам замены ящиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами