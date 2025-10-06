На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская пара пенсионеров отдала мошенникам 18 млн под предлогам замены ящиков

В Коми пара пенсионеров отдала мошенникам более 18 млн рублей
Shutterstock

В Республике Коми пожилая пара пыталась спасти свои накопления и отдала мошенникам десятки миллионов из семейного бюджета. Об этом сообщила в пресс-службе региональной полиции.

В МВД с заявлением обратилась 70-летняя потерпевшая. Женщина рассказала, что обман начался со звонка мошенников ее мужу. Сначала аферист представился сотрудником управляющей компании, заявил о необходимости замены почтовых ящиков и попросил мужчину назвать код из СМС. Как только пенсионер сделал это, мошенники стали атаковать с новой силой. С ним связывались лже-представители портала «Госуслуг» и лже-силовики, которые убедили собеседника в том, что сразу несколько человек оформили от его имени генеральные доверенности на распоряжение имуществом и средствами.

Испуганный пенсионер выполнил все указания аферистов в попытке «спасти» все свои сбережения и передал мошенникам 10 млн рублей. После этого киберпреступники переключились на его жену, и та перевела на «защищённый депозит» ещё 8 млн рублей. Также мошенники убедили пожилую женщину оформить кредит на 900 тысяч рублей.

В общей сложности пара лишилась более 18 млн рублей.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые выдают себя за Касперского.

