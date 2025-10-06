На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У берегов Индонезии произошел взрыв после падения метеорита

В Яванском море в Индонезии произошли взрыв и вспышка после падения метеорита
true
true
true
close
Shutterstock

Крупный метеорит упал в Яванском море на побережье Индонезии, что привело к яркой вспышке и громкому взрыву. Об этом сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на данные Национального агентства исследований и инноваций Индонезии (BRIN).

Отмечается, что 5 октября метеорит зафиксировали над городами Кунинган и Чиребон в 18:35-18:39 (14:35 и 14:39 по московскому времени). Падение неизвестного объекта в море подтвердили кадры с камер видеонаблюдения.

Вспышка и взрыв не угрожают населению, уточнил один из астрономов BRIN. После падения метеорита эксперты выявили сильные толчки.

До этого пресс-служба Арктического и Антарктического научного-исследовательского института сообщила, что над станцией Восток в Антарктиде пролетел крупный метеорит. Объект заметили в небе в среду, 13 августа. Он летел быстро и оставил за собой яркий белый след, который был заметен около 30 минут.

Ранее ученый заявил о малой вероятности опасности приближающегося к Земле астероида.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами