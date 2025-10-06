У берегов Индонезии произошел взрыв после падения метеорита

В Яванском море в Индонезии произошли взрыв и вспышка после падения метеорита

Крупный метеорит упал в Яванском море на побережье Индонезии, что привело к яркой вспышке и громкому взрыву. Об этом сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на данные Национального агентства исследований и инноваций Индонезии (BRIN).

Отмечается, что 5 октября метеорит зафиксировали над городами Кунинган и Чиребон в 18:35-18:39 (14:35 и 14:39 по московскому времени). Падение неизвестного объекта в море подтвердили кадры с камер видеонаблюдения.

Вспышка и взрыв не угрожают населению, уточнил один из астрономов BRIN. После падения метеорита эксперты выявили сильные толчки.

До этого пресс-служба Арктического и Антарктического научного-исследовательского института сообщила, что над станцией Восток в Антарктиде пролетел крупный метеорит. Объект заметили в небе в среду, 13 августа. Он летел быстро и оставил за собой яркий белый след, который был заметен около 30 минут.

Ранее ученый заявил о малой вероятности опасности приближающегося к Земле астероида.