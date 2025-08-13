На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На фото попал крупный метеорит, пролетевший над станцией Восток в Антарктиде

ААНИИ: над станцией Восток заметили крупный метеорит
true
true
true
close
Арктический и антарктический институт (ААНИИ)/VK

Над станцией Восток в Антарктиде пролетел крупный метеорит. Его фото публикует пресс-служба Арктического и Антарктического научного-исследовательского института.

Объект заметили в небе в среду, 13 августа. Он летел быстро и оставил за собой яркий белый след, который был заметен около 30 минут.

Ученые подчеркивают, что сделать фото метеорита в небе крайне трудно, поскольку обычно метеориты падаю над обширными лесами, пустынями, тундрами или горами.

«Удивительно, что в столь слабонаселенном месте удалось запечатлеть след пролёта яркого болида. Скорее всего, отдельные фрагменты достигли поверхности, и впоследствии они могут быть найдены», — сказал научный сотрудник Астрономического центра Физического института им. Лебедева Сергей Дроздов.

В конце июня этого года в американском городе Макдоноу, штат Джорджия крышу одного из домов пробил фрагмент метеорита. По данным местных властей, никто не пострадал, и обошлось без серьезного ущерба для жильцов. Американское метеорное общество классифицировало упавший метеор как болид — особенно яркий и крупный метеор, который при падении может создавать звуковой удар или даже световую вспышку, заметную на сотни километров.

Ранее ученые нашли животных, переживших почти прямой удар погубившего динозавров метеорита.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами