На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученый заявил о малой вероятности опасности приближающегося к Земле астероида

RT: астероид 2025 РМ пролетит рядом с Землей, риск столкновения минимален
true
true
true
close
Depositphotos

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев подтвердил RT, что астероид 2025 РМ приблизится к Земле 17 августа.

Он уточнил, что такие объекты находятся под постоянным наблюдением, так как относятся к потенциально опасным, однако вероятность того, что астероид создаст реальную угрозу планете, крайне мала. По словам астронома, для этого необходимо, чтобы в ближайшие день-два он столкнулся с другим крупным телом и изменил орбиту.

По словам ученых, астероид 2025РМ был обнаружен 1 августа и представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ. Однако из-за того, что камень плохо изучен и относится к группе Апполонов, есть риск, что астероид может столкнуться с другим небесным телом и изменить траекторию, направившись прямиком на Землю.

Пролет такого же астероида ожидается и в конце сентября.

Похожий 50-метровый метеорит упал в Аризоне 50 лет назад и образовал знаменитый Аризонский кратер.

Ранее в США осколок метеорита пробил крышу дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами