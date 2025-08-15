Ученый заявил о малой вероятности опасности приближающегося к Земле астероида

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев подтвердил RT, что астероид 2025 РМ приблизится к Земле 17 августа.

Он уточнил, что такие объекты находятся под постоянным наблюдением, так как относятся к потенциально опасным, однако вероятность того, что астероид создаст реальную угрозу планете, крайне мала. По словам астронома, для этого необходимо, чтобы в ближайшие день-два он столкнулся с другим крупным телом и изменил орбиту.

По словам ученых, астероид 2025РМ был обнаружен 1 августа и представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ. Однако из-за того, что камень плохо изучен и относится к группе Апполонов, есть риск, что астероид может столкнуться с другим небесным телом и изменить траекторию, направившись прямиком на Землю.

Пролет такого же астероида ожидается и в конце сентября.

Похожий 50-метровый метеорит упал в Аризоне 50 лет назад и образовал знаменитый Аризонский кратер.

Ранее в США осколок метеорита пробил крышу дома.