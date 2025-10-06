В Подмосковье задержали столяра-именинника, избившего собаку-инвалида

В Подмосковье задержали подозреваемого в жестоком избиении собаки-инвалида. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Подозреваемым в избиении животного оказался столяр, который в день нападения на собаку праздновал свой 47-й день рождения. В данный момент он находится в отделе, где с ним беседуют стражи порядка.

Инцидент произошел на улице Юбилейной в городе Подольске. Предварительно, хозяйка собаки, у которой не работают задние лапы, ненадолго оставила животное на улице и пошла домой за одеждой для ребенка. В это время к питомцу подошел нетрезвый мужчина и начал к нему тянуться, после чего пес его укусил. После этого прохожий начал напал на собаку — Испуганное животное пыталось уползти, но агрессор нанес ему несколько ударов ногой, а затем поднял и с силой бросил о землю.

