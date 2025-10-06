Пьяный мужчина избил собаку-инвалида в Подмосковье

В Подмосковье мужчина напал на собаку-инвалида с неработающими лапами и избил ее. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на улице Юбилейной в городе Подольске. Предварительно, хозяйка собаки, у которой не работают задние лапы, ненадолго оставила животное на улице и пошла домой за одеждой для ребенка. В это время к питомцу подошел нетрезвый мужчина и начал к нему тянуться, после чего пес его укусил.

Мужчина вытащил собаку из специальной коляски и начал избивать. Испуганное животное пыталось уползти, но агрессор нанес ему несколько ударов ногой, а затем поднял и с силой бросил о землю. После этого он ушел в подъезд, вытирая руки от крови.

По словам местных жителей, собака выжила — информации о ее состоянии не поступало. Жильцы дома написали заявление в полицию с требованием привлечь мужчину к уголовной ответственности по статье о жестоком обращении с животными.

