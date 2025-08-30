На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве сотрудник пункта обмена валют присвоил криптовалюту на 21 млн рублей и скрылся

В центре Москвы у мужчины украли криптовалюту на 21,4 млн рублей
Andrew Angelov/Shutterstock/FOTODOM

В центре Москвы у мужчины похитили криптовалюту на 21,4 млн руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД.

В ведомстве рассказали, что, по предварительной информации, похититель оказался сотрудником пункта обмена криптовалюты на Пресненской набережной и коллегой владельца криптовалюты. Средства обменивались через открытый на работодателя криптокошелек. Коллега через рабочий ноутбук перевел валюту потерпевшего, а затем скрылся.

Как уточняется, подозреваемого задержали в одном из аэропортов города по подозрению в совершении кражи. Он дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Накануне стало известно, что в Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов накрыли криптоферму. Организатором деятельности, по версии следствия, был местный предприниматель. В 2024 году он получил разрешение подключать к электросетям два помещения в бывшем цехе завода. Однако позже он использовал их для майнинга криптовалюты. Спустя время мужчина разместил оборудование в других помещениях, где делать это не имел права. Это привело к серьезным проблемам с электричеством.

Ранее россиян предупредили о риске кражи денег на отдыхе за границей.

