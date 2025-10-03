Врач перечислила самые полезные осенние овощи

Тыква, свекла и капуста — самые полезные осенние овощи, которые стоит включить в рацион для укрепления здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

Тыква, по ее словам, отличается крайне низкой калорийностью — всего около 22 ккал на 100 г, что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за фигурой или придерживается диеты.

«В 100 г тыквы содержится суточная доза витамина А, необходимого для нормальной работы иммунной системы, хорошего зрения и гормонального баланса. Кроме того, она богата клетчаткой (примерно 4 г на 100 г), необходимой для правильной работы ЖКТ. К тому же тыква прекрасно сочетается с разными продуктами», — отметила диетолог.

Не менее полезна свекла. Есть миф, будто она слишком калорийна и негативно влияет на уровень сахара в крови. Однако, как подчеркнула Устинова, это заблуждение: в 100 г вареной свеклы содержится всего 8–10 г углеводов.

«Главная ценность свеклы — это антоцианы, вещества, придающие ей насыщенный бордовый оттенок. Эти природные пигменты обладают мощным антиоксидантным действием, замедляют процессы старения, помогают бороться со стрессом и защищают клетки от повреждений свободными радикалами. Чем темнее корнеплод, тем больше в нем пользы», — пояснила врач.

Свекла также известна своим мягким слабительным действием и способностью нормализовать работу ЖКТ. В ней сочетаются как растворимые, так и нерастворимые виды клетчатки, поэтому она эффективна в профилактике запоров.

Третьим полезным осенним овощем диетолог назвала белокочанную капусту, которая как раз в это время достигает пика урожая. Из свежей капусты, моркови и зелени часто делают витаминные салаты, и в одной порции такого блюда содержится практически суточная норма витамина С.

«Во всех видах капусты присутствуют вещества, которые могут снижать риск развития рака молочной железы у женщин. А еще в белокочанной капусте есть витамин U — редкий элемент, способный заживлять слизистые оболочки и снижать риск обострений гастрита и язвенной болезни», — добавила специалист.

При этом врач предупредила: людям, у которых наблюдаются обострения заболеваний желудка, стоит воздержаться от употребления свежей капусты до улучшения состояния.

