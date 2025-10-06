На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Боятся жить»: психолог объяснила, как стресс провоцирует онкозаболевания

Психолог Морозова: стресс может усугубить или спровоцировать у человека рак
true
true
true
close
worradirek/Shutterstock/FOTODOM

Людям с онкозаболеваниями, как правило, нужно параллельно с лечением получать помощь психолога, так как если вовремя не выйти из стрессового состояния, то болезнь будет прогрессировать. Более того, в некоторых случаях сильный стресс может стать триггером для развития рака, предупредила в пресс-центре НСН клинический психолог Ольга Морозова.

«Люди с онкологией могут начать терять надежду. Они хотят закончить свою жизнь. Здесь необходима поддержка близких, чтобы пациент не боялся жить. Пока конфликт не выгружен из психики, заболевание будет продолжаться», — объяснила специалист.

На фоне стресса переживания усиливаются, приводя к прогрессированию заболевания, добавила она. Кроме того, бывают ситуации, когда, например, один из пожилых партнеров уходит из жизни, а у второго появляется сильный страх смерти, который может спровоцировать развитие рака. В такие моменты важно, чтобы психолог вовремя помог человеку и показал выход из тяжёлой ситуации, отметила Морозова.

«Пациенты часто не видят, что слева и справа. Надо подсветить такое туннельное зрение», — заключила она.

Напомним, по мнению доктора Андреа Линн Робертс и профессора в области гинекологической онкологии Анила Суда из США, влияние стресса на риск развития рака не так значительно, как его опасность для сердца и сосудов. Тем не менее, по словам онколога Анил Суда, хронический (постоянный) стресс может нарушать работу иммунной системы, из-за чего она начинает хуже распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Врач добавил, что изматывающее эмоциональное напряжение косвенно повышает риск развития рака, провоцируя проблемы с пищеварением, диабет и болезни сердца.

Ранее врач раскрыл влияние хронического стресса на развитие рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами