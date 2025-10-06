«Боятся жить»: психолог объяснила, как стресс провоцирует онкозаболевания

Людям с онкозаболеваниями, как правило, нужно параллельно с лечением получать помощь психолога, так как если вовремя не выйти из стрессового состояния, то болезнь будет прогрессировать. Более того, в некоторых случаях сильный стресс может стать триггером для развития рака, предупредила в пресс-центре НСН клинический психолог Ольга Морозова.

«Люди с онкологией могут начать терять надежду. Они хотят закончить свою жизнь. Здесь необходима поддержка близких, чтобы пациент не боялся жить. Пока конфликт не выгружен из психики, заболевание будет продолжаться», — объяснила специалист.

На фоне стресса переживания усиливаются, приводя к прогрессированию заболевания, добавила она. Кроме того, бывают ситуации, когда, например, один из пожилых партнеров уходит из жизни, а у второго появляется сильный страх смерти, который может спровоцировать развитие рака. В такие моменты важно, чтобы психолог вовремя помог человеку и показал выход из тяжёлой ситуации, отметила Морозова.

«Пациенты часто не видят, что слева и справа. Надо подсветить такое туннельное зрение», — заключила она.

Напомним, по мнению доктора Андреа Линн Робертс и профессора в области гинекологической онкологии Анила Суда из США, влияние стресса на риск развития рака не так значительно, как его опасность для сердца и сосудов. Тем не менее, по словам онколога Анил Суда, хронический (постоянный) стресс может нарушать работу иммунной системы, из-за чего она начинает хуже распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Врач добавил, что изматывающее эмоциональное напряжение косвенно повышает риск развития рака, провоцируя проблемы с пищеварением, диабет и болезни сердца.

