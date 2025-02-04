Врач раскрыл, способен ли хронический стресс спровоцировать развитие рака

Хронический стресс — один из факторов, способствующих возникновению ряда заболеваний, в том числе онкологических. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-онколог, хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов.

«Хронический стресс может приводить к усилению воспаления, снижению иммунитета и повышению уровня кортизола, что негативно сказывается на состоянии слизистой оболочки желудка и кишечника. Эти изменения создают благоприятную среду для развития предраковых состояний и увеличивают вероятность трансформации клеток в злокачественные опухоли», — пояснил Басанов.

Он добавил, что стресс часто сопровождается изменениями в пищевом поведении, такими как переедание или предпочтение нездоровой пищи, что дополнительно повышает риски.

Врач-онколог, эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Владислав Евсеев до этого опроверг самые популярные мифы о раке. Первый из них гласит, что онкологическими болезнями можно заразиться. Однако, по его словам, рак не относится к инфекционным заболеваниям, он возникает из-за сбоя в делении клеток организма. Этому процессу могут способствовать различные факторы.

Ранее врач рассказала о симптомах рака легких.