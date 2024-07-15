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Врачи рассказали, может ли стресс вызвать рак

Daily Mail: стресс с большей вероятностью провоцирует болезни сердца, чем рак

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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

По мнению доктора Андреа Линн Робертс и профессора в области гинекологической онкологии Анила Суда из США, влияние стресса на риск развития рака не так значимо, как его опасность для сердца и сосудов. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты отметили, что в последние годы число исследований, направленных на поиск взаимосвязи стресса и рака, значительно выросло. Результаты некоторых научных работ демонстрируют, что лица с раком горла, гортани, носа, языка, околоносовых пазух и поджелудочной железы зачастую переживают стрессовые события за пять лет (или менее) до обнаружения у них заболевания. Другие исследования не выявляют связи между неблагоприятными жизненными событиями и риском развития конкретных видов рака (например, молочной железы).

Исследователь в области онкологических заболеваний Андреа Линн Робертс отмечает, что стрессовые события действительно могут увеличить вероятность возникновения серьезных проблем со здоровьем. Однако риск развития болезней сердца при эмоциональном перенапряжении намного выше, чем рака. По мнению доктора, людям, испытывающим кратковременный стресс, не стоит беспокоиться.

Тем не менее, по словам онколога Анил Суда, хронический (постоянный) стресс может нарушать работу иммунной системы, из-за чего она начинает хуже распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Врач добавил, что изматывающее эмоциональное напряжение косвенно повышает риск развития рака, провоцируя проблемы с пищеварением, диабет и болезни сердца.

Ранее ученые сделали открытие, которое может помочь в лечении рака поджелудочной железы.

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