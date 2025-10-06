На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали три варианта забрать свои пенсионные накопления

360.ru: получить свои пенсионные накопления можно тремя разными способами
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Почти 706 тыс. жителей России в 2026 году получат возможность забрать свои пенсионные накопления. Речь идет о средствах, которые работодатели перечисляли за них в период с 2022 по 2013 годы, и которые затем в 2014 году были заморожены. Забрать свои деньги можно тремя разными вариантами, уточнил у экспертов 360.ru.

С 2002 года работодатели перечисляли из зарплаты сотрудников по 6% на счета сотрудников, однако позже был введен мораторий на формирование накопительной части пенсии – так средства и оказались заморожены. Забрать их можно в трех формах, первый из которых наиболее очевидный – оформить единовременную выплату и забрать всю сумму сразу. Это смогут сделать те, у кого накоплений не так много, а расчетная сумма ежемесячной накопительной пенсии не выше 10% прожиточного минимума пенсионера, пояснили специалисты.

Считается этот показатель с учетом «периода дожития», то есть условного числа месяцев, в течение которых человек будет получать пенсию (берутся статистические данные). Так, например, в будущем году это будет 270 месяцев. Эту цифру сравнивают с 10% от прожиточного минимума пенсионера, который в 2026 году составит 16 300 рублей. Так, порог оказался на уровне 1630 рублей, и если расчетная пенсия ниже этой суммы, то можно получить средства единой выплатой при условии, что она не превышает 412 тыс. рублей.

Второй способ возврата накопительной части пенсии – это оформление пожизненных ежемесячных выплат. По данным Соцфонда, в будущем году этот вариант наиболее удобным сочтут порядка 153 тыс. человек, которые оформят выплаты в размере 1,6 тыс. рублей.

Третий вариант – это срочная пенсионная выплата, при которой средства распределяются в равных частях на определенный пенсионером период от 10 лет. Как предполагают в Соцфонде, такую модель в 2026 году выберут порядка 41 тыс. граждан РФ, выплаты которым составят около 3 тыс. рублей в месяц.

Напомним, как сообщал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, в 2026 году порядка 706 тыс. граждан России в 2026 году получат возможность забрать все свои пенсионные накопления единой суммой за один раз. Таким правом наделят женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет в случае, если их накопительная часть пенсии не выше 10% прожиточного минимума пенсионера. Средний размер выплаты, по данным проекта бюджета Социального фонда России, составит примерно 68 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в России хотят проиндексировать выплаты, зависящие от размера социальных пенсий.

