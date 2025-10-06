На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России хотят проиндексировать выплаты, зависящие от размера социальных пенсий

В России намерены на 14,8% увеличить зависящие от социальных пенсий выплаты
Александр Кряжев/РИА Новости

В России с 1 апреля следующего года хотят на 14,8% проиндексировать выплаты, которые зависят от размера социальных пенсий. Об этом сообщает РИА Новости.

В соответствии с уточненным объемом бюджетных ассигнований в 2026 году зависящие от размера социальных пенсий возрастут на 14,8%, в 2027 году — на 6,8%, в 2028 году — на 4,0%.

Агентство напоминает, что социальные пенсии получают те россияне, которые не имеют достаточного для назначения страховой пенсии трудового стажа. Кроме того, они положены для людей с инвалидностью и потерявшим кормильца.

5 октября сообщалось, что размер одного пенсионного коэффициента по планам правительства РФ будет проиндексирован дважды за 2027 год.

В октябре текущего года пенсии будут увеличены у россиян, получающих страховую пенсию по старости, и отметивших 80 лет в сентябре. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8,9 тыс. рублей и надбавки за уход в 1,3 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме рассказали о возможности получить накопительную пенсию разовой выплатой.

