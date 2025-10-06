Россиянам объяснили, можно ли взять больничный из-за панических атак

Панические атаки и депрессия могут стать поводом для больничного, для этого сотруднику нужно будет обратиться в психоневрологический диспансер и подтвердить диагноз. Об этом «Москве 24» рассказала врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская.

Она уточнила, что паническая атака возникает на фоне появления напряжения, поскольку психика накапливает потенциал заряда, который надо куда-то деть. По ее словам, иногда пациенты могут находиться в неадекватном состоянии. Оно, например, может выражаться внезапным чувством страха, спазмом в горле, усиленным сердцебиением, скованностью в движениях.

«Также иногда сложно сделать вдох, человек не может нормально продышаться. Таким образом, состояние можно оценить как критическое. <...> При выявлении проблемы лучше всего обратиться к специалисту», — отметила Генварская.

Чтобы справиться с этим состоянием, она советует сконцентрироваться на дыхании, сделать длинный вдох, затем подождать и выдохнуть. Постепенно можно переключать фокус на отдельные группы мышц и начать их расслаблять.

HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова до этого рассказала «Газете.Ru», что на российском рынке труда работодатели все чаще сталкиваются с новой особенностью поколения зумеров — молодых сотрудников, которые только начинают строить карьеру. Среди стажеров и новичков встречаются случаи, когда человек может не выйти на работу по причине психологического состояния.

Ранее россиянам рассказали, как отличить паническую атаку от сердечного приступа.