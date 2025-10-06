На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, можно ли взять больничный из-за панических атак

Психиатр Генварская: панические атаки могут стать поводом для больничного
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Панические атаки и депрессия могут стать поводом для больничного, для этого сотруднику нужно будет обратиться в психоневрологический диспансер и подтвердить диагноз. Об этом «Москве 24» рассказала врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская.

Она уточнила, что паническая атака возникает на фоне появления напряжения, поскольку психика накапливает потенциал заряда, который надо куда-то деть. По ее словам, иногда пациенты могут находиться в неадекватном состоянии. Оно, например, может выражаться внезапным чувством страха, спазмом в горле, усиленным сердцебиением, скованностью в движениях.

«Также иногда сложно сделать вдох, человек не может нормально продышаться. Таким образом, состояние можно оценить как критическое. <...> При выявлении проблемы лучше всего обратиться к специалисту», — отметила Генварская.

Чтобы справиться с этим состоянием, она советует сконцентрироваться на дыхании, сделать длинный вдох, затем подождать и выдохнуть. Постепенно можно переключать фокус на отдельные группы мышц и начать их расслаблять.

HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова до этого рассказала «Газете.Ru», что на российском рынке труда работодатели все чаще сталкиваются с новой особенностью поколения зумеров — молодых сотрудников, которые только начинают строить карьеру. Среди стажеров и новичков встречаются случаи, когда человек может не выйти на работу по причине психологического состояния.

Ранее россиянам рассказали, как отличить паническую атаку от сердечного приступа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами