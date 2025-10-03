Российские зумеры все чаще не выходят на работу из-за панических атак

HR-эксперт Зеленкова: зумеры все чаще не выходят на работу из-за панических атак

На российском рынке труда работодатели все чаще сталкиваются с новой особенностью поколения зумеров — молодых сотрудников, которые только начинают строить карьеру. Как рассказала «Газете.Ru» HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова, среди стажеров и новичков встречаются случаи, когда человек может не выйти на работу по причине психологического состояния.

«К примеру, ехал в автобусе, столкнулся с панической атакой и не смог приехать. Это пока не массовое явление, но такая тенденция есть», — объяснила она.

По словам Зеленковой, миллениалы и старшие поколения привыкли «держаться до последнего» и выходить на работу даже в сложных ситуациях. У зумеров подход иной: они в первую очередь думают о себе и своем ментальном здоровье.

«Да, порой может сложиться ощущение, что молодым сотрудникам не хватает ответственности. Но важно понимать: это поколение иначе воспринимает баланс между работой и личной жизнью, и это тоже сигнал для работодателей», — подчеркнула эксперт.

По ее мнению, ключевая задача руководителя — не просто требовать дисциплины, а суметь заинтересовать молодого сотрудника. Если работа будет казаться значимой и увлекательной, мотивация возрастет, и вопрос «как удержать зумера» перестанет быть проблемой.

«Многое зависит от того, насколько руководитель умеет выстраивать доверительный контакт и показывать ценность задач», — сказала Зеленкова.

В то же время эксперт отметила, что информационная среда сегодня сильно влияет на молодых специалистов. В их среде стало нормой открыто говорить о терапии, психическом здоровье, выгорании.

«Это тренд, и отмахиваться от него бессмысленно. Но работодателям важно отделять реальные сложности от банальных отговорок и помогать сотрудникам формировать ответственное отношение к делу», — считает Зеленкова.

Она добавила, что зумеры — это будущее рынка труда. Именно они в ближайшие десятилетия будут составлять основную часть рабочей силы, а затем займут управленческие позиции.

«Поэтому задача бизнеса сегодня — прислушиваться к этим изменениям, подстраивать процессы, находить баланс между требованиями и поддержкой. Если мы хотим, чтобы компания развивалась, нужно учиться работать с новым поколением — иначе рано или поздно оно просто выберет более лояльного работодателя», — заключила эксперт.

Ранее россиян предупредили о ранних признаках выгорания и депрессии.