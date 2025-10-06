На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы причины повышения температуры тела без других симптомов

Врач Агаева: рост температуры без симптомов ОРВИ – признак бактерий в кровотоке
Если человек столкнулся с повышением температуры тела без других видимых симптомов, то это может говорить о физиологической реакции организма на попадание в кровоток вирусов или бактерий. Также в крови могли оказаться поврежденные клетки организма после пережитой травмы, объяснила RT врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева.

По словам специалиста, организм повышает температуру в ответ на патологический процесс как защитный механизм. Так бывает, в частности, на первых стадиях простуды – в этом случае симптомы могут проявиться позднее. Кроме того, часто температура говорит о том, что в организме начался воспалительный процесс. Например, это может быть воспаление почек, которое длительное время не проявляется ничем, кроме высокой температуры. Далеко не всегда сразу проявляются другие симптомы пиелонефрита – такие, как боль в пояснице и проблемы с мочеиспусканием, предупредила врач.

Третьей возможной причиной роста температуры она назвала нарушение терморегуляции организма после перенесенной болезни – например, коронавируса. Также есть такое явление, как кратковременное повышение температуры, что случается на фоне стресса, переутомления или в период менструации. Обычно длится это от одного до трех дней.

«Кроме того, нормальным является появление «температурного хвоста» после перенесённой болезни, когда у человека улучшилось самочувствие, восстановились аппетит и активность, а температура держится в пределах 37—37,5 °C и постепенно снижается», — добавила Агаева.

Если температура повышается до 38 °C и сохраняется в течение трех дней без каких-либо других симптомов, важно обратиться к врачу, подчеркнула специалист. Насторожить также должны такие признаки, как ночная потливость, увеличение лимфоузлов и потеря веса, заключила врач.

До этого врач Владимир Болибок рассказал, что к повышению температуры тела выше отметки в 37 градусов могут приводить расстройства вегетативной нервной системы, нарушение эндокринной работы щитовидной железы или иммунной системы, а также появление очагов хронического воспаления и болезней ЖКТ. По его словам, постоянная субфебрильная температура должна насторожить в любом случае. С ней, в частности, могут столкнуться люди, которые отказались от пищи животного происхождения на фоне дефицита железа в организме.

