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Врач ответил, на какие нарушения может указывать повышенная температура тела

Врач Болибок: повышенная температура тела может говорить о болезнях ЖКТ
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Расстройства вегетативной нервной системы, нарушение эндокринной работы щитовидной железы или иммунной системы, а также появление очагов хронического воспаления и болезней желудочно-кишечного тракта могут приводить к повышению температуры тела выше отметки в 37 градусов. Об этом Pravda.Ru рассказал врач Владимир Болибок.

По его словам, постоянная субфебрильная температура должна насторожить в любом случае. С ней могут столкнуться люди, которые отказались от пищи животного происхождения на фоне дефицита железа в организме.

«Самое главное — сделать анализы на содержание железа в сыворотке крови, содержание гемоглобина, железа, ферритина и трансферрина. Основные показатели, маркеры обмена железа посмотреть. Железо входит в состав некоторых ферментов, необходимых для иммунной защиты», — пояснил Болибок.

Врач подчеркнул, что восполнять нехватку железа самостоятельно не стоит, лучше всего обратиться к специалисту.

Врач-терапевт Объединенной больницы с поликлиникой управления делами президента РФ Мария Веселова до этого говорила, что высокая или низкая температура, которую не сопровождают другие симптомы, может говорить о развитии серьезных патологий. По ее словам, при появлении нетипичной высокой температуры, которая держится более пяти дней, стоит сдать кровь на анализы. Если исследование не покажет наличие инфекции, речь может идти о развитии патологий в организме.

Ранее врач ответила, когда нельзя сбивать высокую температуру.

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