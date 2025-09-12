Врач назвала главный признак, отличающий сезонную ОРВИ от аллергии

Осенью, помимо возбудителей ОРВИ и гриппа, в воздухе обитает большое количество аллергенов. Как отличить простуду от аллергии, в интервью «Радио 1» рассказала врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа.

«Вы с аллергией можете жить. Это реакция вашего организма на плесень, на цветы. Поэтому основная задача — подавить гиперреакцию иммунной системы при лечении. Выявить ее с доктором, а потом использовать различные методы лечения. А ОРВИ — это бактериальная инфекция, присоединение вирусов», — отметила специалист.

По ее словам, главный признак вирусной инфекции — повышение температуры тела.

Кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина до этого говорила, что течение аллергических симптомов часто более продолжительное, чем острые респираторные инфекции, период которых ограничивается примерно двумя неделями.

Ранее педиатр назвала главные ошибки родителей при лечении ОРВИ у детей.