Названы продукты, которые нужны школьникам для успеваемости

Рыбу и морепродукты стоит включать в рацион школьников для лучшей успеваемости. Об этом kp.ru рассказала нутрициолог Ева Шишова.

По ее словам, омега-3 жирные кислоты в составе этих продуктов могут улучшить работу мозга, внимание и настроение. Витамин D и фосфор в морской рыбе укрепят зубы и кости, витамины группы B, цинк и селен — помогут иммунитету бороться с простудами.

В качестве примера Шишова предложила запечь лосось с овощами, сделать рыбные котлетки из трески, сэндвич с тунцом и авокадо, рыбный салат в банке или домашние рыбные палочки.

«Эти простые блюда помогают не только поддерживать концентрацию и память, но и формируют привычку к правильному питанию, которое реально работает на пользу мозга. Омега-3, витамины и белок, которые есть в лососе, скумбрии, сардинах и тунце, помогают детям лучше концентрироваться, запоминать материал и справляться с нагрузкой в школе. Планируйте 2-3 порции рыбы в неделю, сочетая с овощами и цельными продуктам», — заключила Шишова.

Врач-педиатр «СМ-Клиника» для детей Евгения Малыгина до этого говорила, что поддержание здоровья школьников в холодное время года требует комплексного подхода. Наиболее надежной основой для здорового иммунитета является сбалансированное питание, богатое сезонными овощами и фруктами. Особую ценность представляет квашеная капуста — натуральный источник витамина С.

Ранее врач объяснила, сколько нужно есть рыбы, чтобы она принесла пользу.